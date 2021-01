Au cœur du Vendée Globe J81 : Le skipper doyen Jean Le Cam s'exprime à la fin de l'aventure

Le doyen de la course est arrivé. Jean Le Cam boucle son aventure et déclare que Vendée Globe est pour lui "un truc de malade". Jean Le Cam a bouclé son quatrième Vendée Globe sous une pluie battante, avec 30 nœuds de vent ouest et des creux de plus de deux mètres. Le sauveur de Kevin Escoffier se hisse à la quatrième place du classement mondial. "C'est une ligne d'arrivée que je n'ai jamais coupée de ma vie. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Honnêtement, je ne sais pas. Mais bon, c'est fait ! C'est une délivrance, certainement, ça, c'est sûr. Ça y est, c'est fini ! ", s'est-il exprimé.