Au coeur du Vendée Globe : Yannick Bestaven et Boris Herrmann au coude à coude

En cette 17ème journée de la course, Yannick Bestaven et Boris Herrmann sont au coude à coude pour se disputer la cinquième place, au beau milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Cela fait deux jours que les skippers naviguent l'un derrière l'autre. Bord à bord ils glissent vers les mers du sud. Un peu plus au nord, c'est pétole et grains pour Isabelle Joschke. Le vent est passé rapidement de force 3 à force 6. Elle a donc eu peu de temps pour adapter la voilure.