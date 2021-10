Bernard Tapie et le sport : gagner à tout prix

Bernard Tapie a tout fait à la façon d'un sportif de haut niveau. Dans sa vie, il a une grande passion pour le sport, le cyclisme d'abord, le football ensuite. Il a un esprit de compétition qui lui aura servi à chaque instant.

Un club français a enfin gagné une coupe d'Europe. Un soir de mai 93, Bernard Tapie est en larmes. Le président de l'OM vient d'entrer dans l'histoire du foot français. C'est la consécration d'un homme et d'une méthode. Quand il débarque au club sept ans plus tôt, il annonce déjà sa couleur. Il veut tout gagner, tout de suite. Pour ça, l'homme d'affaires s'est offert les meilleurs joueurs du moment. Et Jean-Pierre Papin en fait partie.

Bernard Tapie est l'un des pionniers du sport business. Et il l'assume, comme lorsqu'il tente en vain de recruter Diego Maradona à prix d'or. Son style, son insatiable faim de victoires, c'est d'abord dans le vélo qu'il l'exprime. En 1983, il crée une équipe pour gagner le Tour de France avec Bernard Hinault et l'américain Greg LeMond. Il offre donc à la star montante de l'époque un pont d'or et surtout un plan de carrière.

Mais réduire Bernard Tapie à son rôle de patron ambitieux serait trop facile. Il a le sport dans le sang. Il pratique beaucoup et il aime le montrer. Il admirait les sportifs et c'était réciproque. Il a souvent eu des relations fusionnelles avec ses joueurs comme en témoigne Jean-Pierre Papin, ancien joueur de l'OM, dans la vidéo en tête de cet article. La culture de la gagne, il l'a aussi transmise à son capitaine, à l'époque du grand Olympique de Marseille, un certain Didier Deschamps. Il a tout pour la gagne, quitte parfois à se brûler les ailes Sur les affaires, sur sa tendance parfois à dépasser la ligne rouge, il déclarait récemment : "Il faut accepter ce que l'on est avec le bon et le moins bon".

