Ces Français qui bravent les menaces de sanction pour aller skier en Suisse

Parmi eux sont qui ont bravé l'interdiction, un groupe d'amis rencontré sur les pistes. Pour eux, le trajet jusqu'en Suisse s'est déroulé sans encombre." Les policiers suisses nous ont arrêtés dans la montagne, juste après la frontière", raconte l'un des jeunes hommes. Mais rien de plus, aucune attestation n'a été demandée." On a répondu qu'on allait skier en Suisse et ils nous ont souhaité une bonne journée", reprend son ami. Pendant une semaine, ces vacanciers prévoient de réaliser des allers-retours entre la Suisse et leur chalet situé en France. Et s'ils tombent sur des contrôles aléatoires du côté français ? Ils risquent une mise en quarantaine pendant une semaine.

D'autres touristes prennent moins de risques et ont décidé de dormir dans un hôtel sur place. Pour le plus grand plaisir de Sylvie Carlucci, patronne de l'hôtel Mirabeau à Verbier. En pleine crise sanitaire, l'établissement affiche presque complet. La gérante de l'hôtel explique comment elle s'organise avec les clients français : "Il y en a deux qui sont arrivés hier. Ils m'ont appelée une fois qu'ils ont passé la frontière pour me confirmer la réservation. "