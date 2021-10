Championnats de France de sauvetage côtier sportif : Royan à l'honneur

C'est la même chose pour celle qui se dispute sur le sable. "Ils sont allongés comme s'ils étaient sur la plage en train de bronzer. Et de l'autre côté, les bâtons représentent la main d'une victime. Donc, au coup de sifflet, il faut qu'ils aillent la chercher le plus vite possible", explique Valentin Même, entraîneur - Association de sauvetage et secourisme Royan-Atlantique. Dans cette compétition, sous son bonnet rose, Noah, 16 ans, excelle. Il enchaîne les courses sous les regards de ses parents qui ne cessent de l'encourager.