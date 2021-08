"C'est le moment pour les femmes de montrer que tout est possible", assure Clarisse Agbégnénou sur TF1

À peine rentrée des Jeux Olympiques de Tokyo ce lundi matin, Clarisse Agbégnénou revient sur son premier titre olympique de judo dans la catégorie des moins de 63 kilos. Il était "obligatoire" de battre les Japonais, largement favoris dans cette discipline, a affirmé la judokate de 29 ans, dans l'interview accordée à TF1 (vidéo en tête d'article). "Ils ont raflé presque toutes les médailles au judo, on en avait marre. Donc on s'est dit qu'on allait leur prendre la médaille chez eux, en finale. Et on l'a fait !"

Une victoire attendue par l'athlète française qui a de nouveau affronté la japonaise Chizuru Arai, mardi 27 juillet. Celle-ci l'avait en effet battue à Rio lors des Jeux de 2016. "Il n'y avait pas meilleur scénario", commente Clarisse Agbégnénou. "Je me suis dit que j'allais avoir ma revanche et que j'aurais l'or à ce moment-là."

La sportive tricolore ne s'est pas arrêtée là : elle a aussi remporté la médaille d'or avec l'équipe de France mixte, samedi 31 juillet. Selon elle, cela a été possible grâce à "l'harmonie de groupe." "Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice", dit-elle. "Personne n'a été mis de côté. On avait besoin de toute cette énergie pour être des maillons enchaînés et pourvoir gagner cette médaille."

Alors que les femmes raflent la majorité des médailles françaises, tous sports confondus, lors de ces Jeux inédits, Clarisse Agbégnénou confie avoir "l'impression d'être Superwoman". "Les femmes deviennent des Superwomen", précise-t-elle. "Mais, en fait, elles l'ont toujours été. Mais aujourd'hui, c'est le moment de nous mettre sur le piédestal. On en a besoin, on en a envie, et on montre que tout est possible, qu'on le fait."