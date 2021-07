Clarisse Agbegnenou : "Je suis fière de ramener cette belle médaille d'or"

Cinq ans après sa défaite en finale à Rio, Clarisse Agbegnenou a été sacrée championne olympique en finale des moins de 63 kg ce mardi à Tokyo. Elle l'a emporté face à celle qui l'avait battue en 2016, la Slovène Tina Trstenjak.

"Je suis tellement, fière, contente et soulagée que ça soit terminé de la plus belle des façons. Je pourrai partir en vacances et voir ma famille, parce qu'on me met la pression. Tu ne rentres pas sans la médaille d'or sinon on ne te parle plus. Donc là, je peux rentrer, tout le monde va me parler. Je suis très très fière", réagit la deuxième championne olympique française de Tokyo, au micro de TF1.

"Cette belle médaille d'or est très très jolie, bien lourde. Je pense que je vais la regarder plus intimement, on va se parler et je vais lui faire plein de bisous. Je sais qu’au plus loin, tout le monde m'a encouragée, toute la Nation, peut-être tout le pays, donc ça restera gravé dans ma tête et dans mon cœur", nous confie la judokate de 28 ans.

La championne olympique n'a pas manqué de remercier sa famille. "Je leur dois beaucoup depuis le début surtout à mes parents, ça a été compliqué la naissance. Ils se sont battus pour que je sois là aujourd'hui, pour m’écouter. J'étais une enfant assez turbulente et je leur ai dit que je voulais faire du judo, ils n’étaient pas trop d'accord, surtout mon papa. Mais il a écouté, c'est la voix de la sagesse. Et derrière, ils m'ont suivi même s'ils m'ont laissé faire un peu mon chemin, ils m'ont suivi, et là, ils sont toujours derrière. Je sais que ça a été dur pour eux cette journée, mais voilà, je vais vous rapporter la plus belle des médailles. Ne vous inquiétez pas, on va fêter sur plusieurs jours", nous assure Clarisse Agbegnenou.

