Clarisse Agbegnenou : portrait d'un modèle pour le sport féminin

C'est le retour de la patronne sur le tatami. A six mois des JO 2021, Clarisse Agbegnenou a empoché l'or aux Masters de Doha, face au meilleur mondial. Pour ses partenaires d'entraînement, elle est forcément un exemple. "Elle rend ça accessible même si on sait que c'est difficile", confie l'une d'elles. "Si je fais tout ça et que ça génère ça derrière, c'est du donnant-donnant. J'en suis fière et je continuerai", déclare la principale intéressée.