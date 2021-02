Clarisse Crémer, un premier Vendée Globe et un record

Ovation dans le chenal des Sables-d'Olonne. Après 87 jours, seule autour de la planète, Clarisse Crémer a bouclé le plus grand défi de son existence. "C'est d'abord un gros soulagement parce qu'on est stressé jusqu'au bout en fait", s'exprime-t-elle. Et quand dans l'effervescence de l'arrivée, on lui parle d'exploit, elle répond : "Je ne sais pas moi, j'ai juste vécu sur un bateau pendant trois mois...".

Pendant ce Vendée Globe, la skippeuse "Banque Populaire X" est passée par tous les états et a filmé avec humour et partagé avec franchise son aventure. "Ça fait quelques jours que je commence tout juste à me dire que je suis partie pour le Vendée Globe et accepter que je ne maîtrise rien", confie la jeune femme dans une vidéo réalisée en pleine mer.