VIDÉO - Qui sont les dix sportifs les mieux payés des douze derniers mois ?

Loin, très loin derrière Mayweather se trouve le génie argentin du FC Barcelone Lionel Messi. Deuxième de ce classement, "la Pulga" a gagné quelque 93 millions d'euros (dont 22 millions en sponsor). Son rival de toujours Cristiano Ronaldo a, pour sa part, empoché la coquette somme de 91,6 millions d'euros. Pour rappel, l'attaquant du Real Madrid était classé premier les deux années précédentes.





Placé en 5e position derrière Conor McGregor, Neymar, la star brésilienne propulsée au rang de joueur le plus cher du monde après son transfert au PSG, a gagné plus de 76 millions d'euros, devant le monstre sacré de la NBA LeBron James (72,6 millions d'euros) et la légende vivante du tennis Roger Federer (65,6 millions d'euros).