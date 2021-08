Clermont Foot : comment réagissent les premiers adversaires potentiels de Messi en Ligue 1 ?

Pour l’instant premier du classement en remportant son match contre les Girondins de Bordeaux (2-0), le club auvergnat a même, de son côté, lancé un appel humoristique, pour tenter de recruter le joueur aux six ballons d’or. Sur les réseaux sociaux, l’invitation, devenue virale, a été vue plus d’un million de fois.

Dans la capitale auvergnate, les habitants, eux, se disent prêts à rêver. "On essaiera peut-être de battre le Paris-Saint-Germain, je l’espère de tout mon cœur", souhaite un Clermontois, dans le reportage en en-tête. "Même si Messi vient, il aura affaire au peuple auvergnat. Il est prévenu", lance un autre fan en rigolant.

Dans le vestiaire du Clermont Foot, l’excitation a également saisi les joueurs. "C’est un rêve !", s'exclame le gardien de buts Arthur Desmas, ne manquant pas d'ajouter, réaliste : "Après le jour J, faudra pas rêver. On n'aura pas le temps de rêver. Donc on va essayer de se concentrer au maximum".

De son côté, Florent Ogier, qui, en tant que défenseur, pourrait avoir la lourde tâche d'empêcher l'Argentin d'accéder aux buts, assure : "On est fans, on est admirateurs, on est supporters, mais après sur le terrain, il n’y a plus ça. Ça reste un joueur et on sera prêts à gagner."