Coralie Lassource : "On était fier de pouvoir partager cette joie avec le public"

Avec ce premier titre olympique décroché à Tokyo, beaucoup de personnes s'accordent à dire que les Bleues de handball peuvent encore être très fortes comme leurs homologues masculins. Une puissance que tous espèrent voir lors des prochains Jeux olympiques à Paris dans trois ans. Pour son capitaine, l'objectif en 2024 est de garder notre titre olympique. "On va travailler beaucoup plus dur et se renforcer. On ne va pas lâcher ce titre", souligne-t-elle. Découvrez la suite de cette interview avec le triple champion olympique dans la vidéo en tête de cet article.