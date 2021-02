Coupe du monde de Rugby : le calendrier des matchs dévoilé

C'est dans l'Hexagone qu'aura lieu la Coupe du monde de Rugby en 2023. Désormais, on en sait plus sur les déroulements des matchs. Le calendrier vient à peine de sortir et on peut déjà constater que ça va commencer fort. On ne pouvait pas rêver mieux avec un France-Nouvelle-Zélande en ouverture de ce Mondial 2023. Après ce premier match, les Bleus iront du côté de Lille pour affronter un adversaire de la zone Amérique. Ensuite, à Marseille, les Français défieront une équipe de la zone Afrique. Et à Lyon, ils disputeront un match avec l'Italie.