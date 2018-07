VIDÉO - Cet avantage insoupçonné qu'ont les Croates sur les Bleus pour le match de dimanche

On le sait depuis mercredi, la finale de la Coupe du monde 2018 se jouera entre la France et la Croatie. Si les Français partent favoris, les Croates ont un avantage qui pourrait peut-être changer la donne... Lequel ? On vous explique !





Jean-Gabriel Causse, designer, spécialiste des couleurs, ne veut pas créer la panique mais les Vatreni (ndlr : les Flamboyants, en croate) ont à peu près 10% de chances de plus que les Bleus de l'emporter dimanche à l'issue de la finale. En effet, selon plusieurs études scientifiques, le fait que la couleur de leur maillot soit rouge leur permet de passer pour des leaders. Le rouge, selon l'auteur du livre "Les crayons de couleur", "vous fait paraître plus fort face à vos adversaires". "Même les arbitres sont influencés par cette couleur, ils ont l'impression que l'équipe en question domine", précise-t-il.