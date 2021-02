Covid-19 : risque de faillite pour certaines fédérations sportives

Cela va faire un an que le judo n'est plus un sport de combat. Avec le covid, il a fallu s'adapter. D'abord en salle sans contact avec les copains, puis à la maison en visioconférence. Cela peut fonctionner pour les enfants. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour les ados et les adultes. Alors, le nombre de licenciés a chuté pour ces tranches d'âge. Au niveau national, 180 000 judokas n'ont pas repris leurs licences en 2021.