Crash d’un ULM avant France-Allemagne : la sécurité de l’Euro en question

Le pilote devait juste survoler le stade. Mais il a percuté un câble au-dessus du terrain. Cette action était menée par Greenpeace. Elle visait les organisateurs de l'Euro et principalement l'un des sponsors, un constructeur automobile avec un message contre les énergies fossiles. "On n'a jamais souhaité faire prendre des risques à qui que ce soit. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur une suite judiciaire éventuelle", précise Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Il s'est excusé au nom de Greenpeace pour les deux personnes qui ont été blessées.