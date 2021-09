Cyclisme : Julian Alaphilippe roi du monde… et de Montluçon

Dans son bar, Jérôme Briffaut a réalisé de nombreuses fêtes avec le champion français. Les souvenirs sont intacts et l'admiration totale. Surprenant et épatant, Julian Alaphilippe a débuté le vélo à dix ans dans le club de la ville. Et Jean-Philippe Duracka, un de ses premiers entraîneurs, a vibré une fois de plus devant sa télé. Jamais il n'a perdu contact avec le prodige français. Le cycliste fait tout simplement partie de sa vie. À Montluçon, sportifs ou non, beaucoup espèrent saluer très vite le double champion du monde.