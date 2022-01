VIDÉO - Dakar 2022 : deux crashs spectaculaires et de belles frayeurs pour les pilotes

Au Dakar, la moindre erreur est fatale. Deux équipages en ont fait l'expérience malgré eux. Mercredi 5 janvier, lors de la 4e étape entre Al Qaisumah et Riyad, dans le désert saoudien, il y a eu de la casse, mais uniquement mécanique. Cette journée de course a été marquée par l'accident spectaculaire de la Toyota Hilux n°219 piloté par Benediktas Vanagas. Lancée à vive allure, la voiture de l'expérimenté Lituanien a soudainement décollé, rebondi sur une dune et effectué plusieurs tonneaux. La course du véhicule s'est finalement arrêtée, immobilisé dans le sable, les roues à l'endroit, une dizaine de mètres plus loin.