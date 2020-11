De la main de Dieu à l’ami des dictateurs, retour en images sur la vie de Diego Maradona

C'est son talent et uniquement son talent qui aurait dû lui permettre de devenir le plus grand footballeur de son temps. Le 22 juin 1986, Diego Maradona élimine tout seul l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Pourtant, quatre minutes plus tôt dans le même match, c'est en trichant qu'il devient une légende. Un but qu'il a lui-même baptisé "la main de Dieu", en toute simplicité. Sa vie est une revanche sur une enfance pauvre dans une banlieue sud de Buenos Aires. C'est le football qui le sort de la misère et sa virtuosité qui va le rendre populaire. En Argentine, puis en Europe comme à Naples, Maradona devient l'idole du peuple et de la rue, qui le célèbre pour ses victoires, mais lui pardonne sa toxicomanie ou ses liens avec la mafia. Toute sa vie, Diego cultive cette confusion. On lui consacre des films et des chansons.