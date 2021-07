Déceptions en série aux JO : "Ce n'est pas la plus chouette des matinées", concède Roxana Maracineanu

"Ce n'est pas la plus chouette des matinées", a-t-elle commenté. "Il y a eu cette grande déception avec Teddy Riner et puis il y a eu aussi d'autres athlètes français qualifiés en finale sur lesquels on comptait dans le classement des médailles, mais surtout pour qui on souhaitait qu'ils réussissent leur défi olympique."

Pour autant, la ministre ne désespère pas quant aux performances qui pourraient être réalisées ce vendredi et dans les jours prochains. "Il y avait des chances de médailles que l'on n'a pas su saisir, mais les jours précédents, il y en a d'autres qui n'étaient pas attendues de la part d'athlètes nouveaux", a également tenu à souligner Roxana Maracineanu, qui préfère attendre la fin des Jeux pour dresser le bilan.