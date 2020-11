Déconfinement : les nouvelles règles pour les activités sportives

L'assouplissement des règles du confinement concernant les activités physiques et le sport figure parmi les annonces faites mardi soir par Emmanuel Macron et confirmées ce jeudi par Jean Castex. À partir de samedi 28 novembre, les golfeurs vont pouvoir retravailler leur swing. Les activités extérieures individuelles seront autorisées pour tout le monde, adultes et enfants compris. Elles seront limitées à trois heures et dans un rayon de vingt kilomètres autour du domicile. Ainsi, on pourra pratiquer la course à pied, la voile, la natation si le bassin est en extérieur uniquement, tout comme le tennis.