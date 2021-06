Dernières nouvelles des Bleus avant le début de l'Euro

On va vivre un Euro inédit cette année. Pour son soixantième anniversaire, en effet, cette compétition a été organisée dans onze pays, onze villes et onze stades. Les Bleus vont commencer à Munich, puis à Budapest pour affronter la Hongrie et le Portugal. Mais pour le moment, ils sont dans leur camp de base à Clairefontaine. Globalement, l'équipe est en pleine forme et a le sourire. Il y a vraiment un super état d'esprit. Leur grand départ pour Munich est prévu ce lundi.