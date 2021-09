Douche froide pour le rugby à Biarritz

Attention, le sujet est particulièrement sensible dans les rues de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). "C'est pour le moins décevant" ; "Ça fait mal au cœur", dévoilent les passants. Coupures d'électricité, infiltration d'eau, et même douche froide certains jours... depuis des mois, le club de la ville et la mairie se rejettent la faute de la vétusté du stade Aguiléra. Pour la première fois, le président ouvre les portes du club.

Face aux installations qui ne sont plus aux normes, le club va délocaliser les matchs européens à Lille à 1 000 km du stade et de ses supporters. "On essaie de passer un message d'au secours et de dire qu'est-ce que vous faites, vous commune de Biarritz, pour que le club de Biarritz reste chez vous, que l'équipe professionnelle puisse continuer à évoluer chez vous", affirme Jean-Baptiste Aldigé, président du club.