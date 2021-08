Escrime : un exploit en or massif

Ils ont réalisé un immense exploit pour décrocher l'or et offrir une deuxième Marseillaise à l’escrime. “C'est une belle fin, c'était ma dernière compétition et je suis vraiment ravi d'avoir partagé ça avec eux. C'est une équipe incroyable, ça fait cinq ans qu'on galère”, nous confie Erwann Le Pechoux, très ému. Les Français tiennent leur revanche, cinq ans après leur défaite en finale des jeux de Rio face à cette même équipe russe. “C'est sûr qu'avoir dans un coin de sa tête cette déconvenue de Rio, ça a joué. Franchement, on a tiré comme des morts de faim, on ne leur laissait aucune touche facile. On a été hyper rigoureux, c'est pour ça qu’à la fin il y a un tel écart”, selon Enzo Lefort. Dix-sept touches d’écart, une leçon à ce niveau.