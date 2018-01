VIDÉO - Euro 2018 de handball : Vincent Gérard, l'héritier de Thierry Omeyer... vu par Thierry Omeyer

Thierry Omeyer dit de lui le plus grand bien. Depuis le début de l'Euro, et avant la demi-finale contre l'Espagne ce vendredi à 18 heures, Vincent Gérard a dissipé les doutes et les inquiétudes, parade après parade, pour cette première compétition depuis 1999 sans son légendaire prédécesseur dans la cage tricolore. Élu meilleur gardien du dernier Mondial, lors duquel il avait déboulonné le mythe, en s'installant durablement dans le but au fil du tournoi, le futur gardien du PSG (qu'il rejoindra en 2019, ndlr) n'est semble-t-il jamais vraiment redescendu de son nuage. Au point de réussir à faire oublier son glorieux aîné.





Après plusieurs années passées dans l'ombre de l'inamovible Omeyer (41 ans), c'est à 31 ans - l'âge de raison ? - que le gaillard d'un mètre quatre-vingt neuf (1,89m) s'est mué dans la peau du titulaire. Et il n'a pas tardé à confirmer sa montée en puissance. Avec en point d'orgue un match stratosphérique (19 arrêts, dont 10 parades consécutives) face à la Suède (23-17) au tour principal de cet Euro.