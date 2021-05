Euro : peut-on encore acheter des billets pour assister aux matchs ?

Pourquoi une telle limitation des ventes ? Afin d'éviter les clusters dans les stades européens en réduisant les jauges de spectateurs autorisés à assister aux matchs. Comme l'indique l'infographie ci-dessous, un remplissage à seulement 25% des capacités est prévu à Londres. À peine plus (33%) à Amsterdam, Bucarest, Copenhague, Glasgow, Rome et Séville. Saint-Pétersbourg et Bakou pousseront cette limitation à 50%.

À l'inverse pour assister à certaines rencontres, comme à Munich où les Français joueront leur premier match face à l'Allemagne le 15 juin, et où la jauge est fixée à 22,5%, aucune dérogation ne sera possible. Les passionnés de foot devront être vaccinés ou s'isoler cinq jours à l'arrivée. Florent Messina, supporter des Bleus et membre des irrésistibles Français, n'a pas hésité longtemps. "Je suis vacciné de la première dose", explique-t-il. Je l'ai effectuée le 3 mai. Je suis en attente de ma deuxième dose. Et nous attendons aussi désormais un assouplissement des autorités allemandes."