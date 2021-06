VIDÉO- France-Suisse : "Il faudra le temps de digérer", déclare Didier Deschamps après l’élimination des Bleus

La porte pour les champions du monde. Malmenés par une Suisse avec plus d'envie, les coéquipiers d'Hugo Lloris quittent la compétition par la petite porte. Après le coup de sifflet final, Didier Deschamps est revenu sur cet échec cuisant. "Aujourd'hui, on est du mauvais côté, il faut l'accepter même si ça fait mal. Il faudra le temps de digérer mais c'est sans doute qu'on ne méritait pas plus. C'est le foot, ça reste du foot quand même", lance le technicien qui regrette un revers "cruel". "Vous imaginez la tristesse que l'on peut ressentir", souligne-t-il. "J'assume mes responsabilités. Je suis triste comme l'ensemble du groupe et du staff", conclut le sélectionneur tricolore.