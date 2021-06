VIDÉO - Hongrie-France : comment les Bleus se sont fait surprendre par Fiola

60 000 spectateurs acquis à la cause adverse, plus de 30 degrés au thermomètre, une équipe surmotivée... le match Hongrie-France sentait le piège à plein nez. Cette sensation s'est concrétisée dans le temps additionnel de la première période (45'+2) lorsque Attila Fiola a ouvert le score contre le cours du jeu, alors que la France s'était créée les meilleures occasions.

Il a suffi d'un une-deux pour transpercer la défense française. Sur l'action, l'engagement des Hongrois s'est combinée à une grande naïveté côté tricolore Sur une transversale anodine de Nagy, Benjamin Pavard monte à contre-temps et se fait devancer par Fiola. Le latéral hongrois remet vers son partenaire Sallai. Raphaël Varane commet la même erreur que son coéquipier et décide au dernier moment d'avancer sur le joueur. Résultat, la remise de Sallai pour Fiola élimine Varane et Pavard.

Le latéral des Bleus paye le prix des mètres perdus au départ de l'action et ne peut pas faire faute puisqu'il a déjà subi un carton jaune. Fiola fonce au but, Pavard coupe sa course, Varane est trop juste, Kimpembe ne couvre pas et Lloris ne sort pas, comme si aucun Français ne croit à ce qui se passe. D'une grande lucidité après une longue course, Fiola conclut du droit. La France est menée 1-0 avant la pause. À la 66e que Griezmann égalise.