Portugal-France : les Bleus qualifiés, ils affronteront la Suisse en 8e de finale

LIVE - Les Bleus ont assuré la première place du groupe F en obtenant un résultat nul face au Portugal, ce mercredi soir (2-2). Un doublé de Karim Benzema a répondu à deux penaltys de Cristiano Ronaldo. Les hommes de Didier Deschamps affronteront la Suisse, en huitième de finale, lundi.

Une histoire de doublés et de penaltys. Le match entre le Portugal et la France, remake de la finale de 2016, a tenu toutes ses promesses. D'abord sans véritables occasions, la rencontre s'est emballée à la demi-heure de jeu, lors du premier tournant du match. Coupable d'une faute sur un Renato Sanches remuant tout au long de la rencontre, Ngolo Kanté offre un coup-franc lointain aux Portugais, frappé par Moutinho. Hugo Lloris cherche alors à boxer le ballon du poing et percute Danilo. L'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz désigne le point de penalty, Cristiano Ronaldo le transforme (30'). 1-0 pour le Portugal.

Galvanisés par leur but, les hommes de Fernando Santos secouent des Français dépassés qui multiplient les fautes. Moutinho et Diogo Jota tentent leur chance de loin, les Bleus n'attendent que la mi-temps pour stopper l'hémorragie. C'était sans compter sur Kylian Mbappé. Lancé en profondeur par Paul Pogba, l'attaquant parisien s'écroule dans la surface après un contact avec Nelson Semedo (45'). Sur le penalty, Karim Benzema prend Rui Patricio à contre-pied et marque son premier but en Bleu depuis 2015. 1-1.

Dès le retour des vestiaires, les Français changent de visage. À nouveau, les espaces dans la profondeur font la différence. Lancé à droite de la surface, Karim Benzema, encore lui, s'offre un nouveau face-à-face avec Rui Patricio. Mêmes joueurs, même résultat. Le numéro 19 des Bleus trompe le gardien portugais avec l'aide du poteau et permet à la France de passer devant (47'). 2-1.

Ronaldo répond à Benzema et qualifie le Portugal

Éliminés après le doublé de Benzema, le Portugal réagit... encore sur penalty. Sur un centre de Cristiano Ronaldo, Jules Koundé, titulaire à la place de Benjamin Pavard, est coupable d'une main et offre un deuxième penalty à l'attaquant de la Juventus (60'). CR7 prend une deuxième fois Hugo Lloris à contre-pied, et inscrit son 109e but en sélection, égalant le record de l'Iranien Ali Daei. 2-2. Une lourde frappe de Paul Pogba, sortie magnifiquement par Rui Patricio, laissera passer un dernier frisson dans le camp portugais, qui se contente du nul. Grâce au résultat de la Hongrie en Allemagne (2-2), les Bleus terminent premiers du groupe F et affronteront la Suisse, lundi, en huitième de finale (à 21h sur TF1). L'Allemagne et le Portugal rejoignent également le tableau final, et affronteront respectivement l'Angleterre et la Belgique.

La soirée n'est toutefois pas parfaite pour les Bleus. Entré en jeu à la mi-temps à la place de Lucas Hernandez, Lucas Digne a dû céder sa place quelques instants plus tard, touché à la cuisse droite. Si Adrien Rabiot a terminé la rencontre au poste d'arrière-gauche, Didier Deschamps s'offre un nouveau casse-tête pour les prochains jours. Revivez les buts, les meilleures actions et les réactions en vidéo ci-dessous :

Voici le parcours possible des Bleus jusqu'en finale de l'Euro.

Huitième de finale : France-Suisse, le 28 juin à Bucarest (21h)

Quart de finale : France-Croatie ou Espagne, le 2 juillet à Saint-Pétersbourg (18h)

Demi-finale le 6 juillet à Londres (21h), contre la Belgique, le Portugal, l'Italie ou l'Autriche.

Finale le 11 juillet à Londres (21h), contre la Suède, l'Ukraine, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, la République tchèque, le Pays de Galles ou le Danemark. 23h08 FIN DU MATCH

Les Bleus terminent en tête dans leur groupe, comme à chaque compétition depuis l'arrivée de Didier Deschamps. 23h01 FIN DU MATCH

La France affrontera la Suisse, lundi, en huitième de finale. Le match aura lieu à Bucarest.

Le Portugal affrontera la Belgique dimanche. 22h58 FIN DU MATCH

Voici le classement final du groupe F :

1. France, 5 points 2. Allemagne, 4 points 3. Portugal, 4 points 4. Hongrie, 2 points Fin M. 90'+5

C'EST FINI À LA PUSKAS ARENA !!! 2-2 entre la France et le Portugal. Karim Benzema a inscrit un doublé pour les Bleus, Cristiano Ronaldo lui a répondu sur deux penaltys.

La France termine première du groupe F, le Portugal se qualifie en tant que meilleur troisième. 22h55 90'+3

L'Allemagne et la Hongrie se quittent sur un nul 2-2. L'Allemagne est qualifiée, la Hongrie est éliminée. Si la France ne perd pas, elle sera première du groupe F. 22h54 90'+2

🚑 Kingsley Coman se tord de douleur après un contact avec Bruno Fernandes. 22h52 90'

⌚ Cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période. Chang. 88'

🔄 Moussa Sissoko remplace Antoine Griezmann pour les Bleus. Côté portugais, Fernando Santos choisit de sortir le remuant Renato Sanches, qui cède sa place à Sergio Oliveira. 22h48 86'

La frappe d'Antoine Griezmann ! Elle s'envole dans les tribunes de la Puskas Arena après une passe de Kingsley Coman. 22h46 84'

Bon retour de Coman dans les pieds de Ronaldo, juste devant l'entrée de la surface tricolore. 22h45 84'

📙 Carton jaune pour Presnel Kimpembe après une faute sur Ronaldo. 22h44 83'

L'Allemagne vient d'égaliser contre la Hongrie (2-2). La France est toujours première de sa poule. 22h43 81'

Renato Sanches s'engouffre plein axe dans la défense française. Paul Pogba et Raphaël Varane veillent. Chang. 79'

🔄 Diogo Dalot remplace Nelson Semedo. 22h40 78'

🚑 Nelson Semedo reste au sol. Il souffre de crampes. 22h39 77'

Benzema décale Coman sur le couloir droit, qui centre vers Griezmann. C'est dégagé par la défense. 22h37 76'

📹 Revivez la frappe de Pogba et le magnifique arrêt de Rui Patricio en vidéo. 22h36 74'

📊 C'est toujours très équilibré dans cette rencontre : 50% de possession de balle pour chaque équipe, 10 tirs pour le Portugal, 9 pour la France. Chang. 73'

🔄 Double changement pour le Portugal. Bernardo Silva et Joao Moutinho sont remplacés par Bruno Fernandes et Ruben Neves. 22h33 71'

Jules Koundé cherche Adrien Rabiot dans la surface. C'est sorti par Bernardo Silva. 22h32 70'

📹 Revivez l'égalisation de Cristiano Ronaldo en vidéo. 22h31 69'

La Hongrie mène désormais 2 buts à 1 face à l'Allemagne dans l'autre match du groupe. 22h30 68'

La frappe de Paul Pogba !!!!!! Le milieu français envoie un boulet de canon sur le but portugais, sorti de la main gauche par Rui Patricio, qui dévie sur son poteau. Derrière, les Bleus ne cadrent pas. Quelle occasion !! 22h29 67'

Kylian Mbappé cherche Benzema sur une talonnade dans la surface portugaise. C'est contré. Chang. 66'

🔄 Troisième changement pour les Bleus. Kingsley Coman remplace Corentin Tolisso sur le couloir droit de l'attaque française. 22h27 65'

Dans l'autre match du groupe, l'Allemagne vient d'égaliser contre la Hongrie (1-1). Les Bleus sont toujours premiers, les Allemands deuxièmes, les Portugais troisièmes. 22h26 63'

Coup-franc dangereux pour le Portugal, excentré côté droit, mais Bernardo Silva rate son centre. 22h24 62'

📹 Revivez le deuxième but de Karim Benzema en vidéo. 22h23 61'

📊 C'est le 109e but de Cristiano Ronaldo en sélection. Il égale le record de l'Iranien Ali Daei. But 60'

⚽ BUUUUUUUUUT POUR LE PORTUGAL !!!! Cristiano Ronaldo trompe encore une fois Hugo Lloris sur penalty !! 2-2 entre le Portugal et la France ! Penal. 59'

PENALTY POUR LE PORTUGAL ! Jules Koundé touche le ballon du bras dans la surface. 22h19 58'

Les Bleus sont mieux depuis le retour des vestiaires. C'est désormais au Portugal d'être sanctionné pour des fautes au milieu de terrain. 22h18 57'

L'équipe de France a gagné toutes ses rencontres lorsque Karim Benzema est buteur. De bonne augure ? 22h16 54'

Sortie de Lloris dans les pieds de Diogo Jota, qui avait pris de vitesse Raphaël Varane. Le capitaine français dégage en touche. 22h15 54'

Le deuxième but des Bleus change tout pour le Portugal. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont actuellement quatrièmes du groupe F et donc éliminés. Chang. 52'

🔄 Touché, Lucas Digne cède sa place à Adrien Rabiot, qui va donc jouer arrière gauche. 22h13 51'

🚑 Tout juste entré en jeu, Lucas Digne reste au sol. Aïe... 22h11 49'

📹 Revivez le premier but de Karim Benzema en vidéo. But 47'

⚽ BUUUUUUUUUT POUR LA FRANCE !!!!!! Lancé en profondeur, Karim Benzema trompe Rui Patricio avec l'aide du poteau et permet aux Bleus d'être devant. 2-1 pour la France grâce au doublé de Benzema ! Chang. 46'

🔄 Il y a eu du changement à la pause. Lucas Digne a remplacé Lucas Hernandez, côté français. Palhinha a pris la place de Danilo, côté portugais. 22h07 46'

C'EST REPARTI À LA PUSKAS ARENA ! Cristiano Ronaldo engage pour les tenants du titre. 22h07 MI-TEMPS

📷 Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, anciens coéquipiers au Real Madrid, ont échangé leurs maillots à la mi-temps. 21h57 MI-TEMPS

📊 Rappelé en Bleu pour cet Euro, Karim Benzema marque son premier but pour l'équipe de France depuis octobre 2015. 21h54 MI-TEMPS

C'est aussi la pause à Munich, la Hongrie mène 1-0 devant l'Allemagne.

Le classement du groupe F à la pause :

1. France, 5 points 2. Portugal, 4 points 3. Hongrie, 4 points 4. Allemagne, 3 points

Suivez toutes les informations sur l'Euro dans notre live permanent.

