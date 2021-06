Euro : les Bleus se préparent à affronter l'Allemagne

Dimanche après-midi, ils ont entamé leur dernier entraînement. Et bonne nouvelle, la crise de Karim Benzema et le mollet d'Antoine Griezman semblent aller mieux. Le petit nuage qui planait sur la tête des Bleus depuis le match contre la Bulgarie se disperse. La petite bisbille entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud, également. À l'issue du dernier match, le second reprochait au premier de ne pas lui donner suffisamment le ballon. Depuis, la star du PSG a mis les choses au clair.