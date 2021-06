Euro de foot : les news de la compétition

On a eu des nouvelles du joueur danois Christian Eriksen. Sur une photo, on le voit sur son lit d'hôpital avec son pouce en l'air pour rassurer ses supporters. La photo a été accompagnée du message : "Je vais bien".

D'autres images étonnantes viennent également de la Belgique. Le ministre-président wallon a troqué son costume pour le maillot des Diables Rouges. En plus, il a joué au ballon en jonglant et est assez bon. Depuis, de nombreuses personnalités politiques de Wallonie s'y sont mis. Ballon, éventail, lunette... tout est aux couleurs de la Belgique, jusqu'au Conseil des ministres. Peut-on proposer ce défi à Jean Castex et au gouvernement français ? En tout cas, cela les a portés chance puisqu'ils se sont imposés 3-0 face à la Russie.

Sur le terrain, il y a déjà eu une avalanche de buts, soit 24 en dix matchs. Le plus beau a été signé par l'attaquant tchèque Patrick Schick avec sa frappe de 45 mètres. En plus, il a réussi l'exploit d'inscrire deux buts et offrir la victoire à la République tchèque face à l'Ecosse (2-0). On souhaite la même performance aux Bleus pour ce mardi soir.