Couvre-feu, fan-zones, règles sanitaires : les trois questions que vous vous posez le plus sur l'Euro

Cette règle s’applique jusqu’au 30 juin, comme un protocole très strict dans les bars : pas plus de six personnes à la même table, interdiction de consommer debout et bien sûr jauge à respecter à l’intérieur du bar. Quant aux écrans géants qui sont parfois installés en terrasse, peu de chance que vous en croisiez beaucoup avant les demi-finales : le bar doit obtenir une autorisation de la municipalité, or la plupart n’en délivrent pas pour le moment par crainte de rassemblements sur la voie publique : des badauds qui stationneraient sur le trottoir pour suivre le match grâce aux écrans.

Pourquoi ne croise-t-on pas plus de fan-zones alors qu’elles sont autorisées par le ministère des Sports ?

Le ministère a effectivement donné un feu vert national, mais c’est toujours la commune qui a le dernier mot et qui décide d’en installer une ou pas sur son territoire. Or, le protocole est encore très strict jusqu’au 30 juin. Les supporters doivent être impérativement assis, répartis par groupe de six personnes maximum, avec des sièges condamnés entre chaque groupe. Cela semble difficile à tenir si les Bleus enchaînent les buts ! Et comme pour les bars, le couvre-feu s’applique à 23 heures, que le match soit fini ou non. Pour les grandes fans zones de plus de 1.000 supporters, il faut également un pass sanitaire à l’entrée, ce qui pose la question des contrôles. Voilà pourquoi les villes sont frileuses… du moins pour le moment. Car les plus férues de football s’organisent déjà pour les demi-finales. À partir du 30 juin, le protocole s’allège. Lille, par exemple- pourrait installer une fan-zone à partir de cette date.