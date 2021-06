Euro : dernières nouvelles des Bleus déjà qualifiés pour les 8es de finale

Lundi, les Bleus ont fait passer une bonne soirée à tout l'Hexagone : grâce aux résultats des matchs du jour, ils sont déjà sûrs de rallier les huitièmes de finale de l'Euro en tant que meilleur troisième, même en cas de défaite face au Portugal mercredi. Une nouvelle qui satisfait l'équipe, et particulièrement Didier Deschamps. Ce dernier voit en cette occasion une chance de faire tourner son équipe et de laisser certains de ses cadres se reposer. Pour cause, il fait très chaud à Budapest. Les joueurs ont souffert de la chaleur contre la Hongrie, car il faisait plus de 33 °C. Et on annonce encore 31 °C mercredi à 21h contre le Portugal. Il faut donc faire reposer les organismes.