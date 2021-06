Euro : la France derrière ses Bleus

Ça y est, on y est. L'impatience, le vertige des matchs couperet, le parfum des grandes soirées. Ce soir face à la Suisse, les Bleus devront gagner et on y croit. Partout, les Français se préparent à soutenir leur équipe nationale. Après trois matchs des Bleus dans cet Euro, certains ont les automatismes. Du côté des clients, il faut surtout avoir les bonnes places. Du côté des serveur aussi, tout doit être prêt. On ne change pas les petits détails qui gagnent.