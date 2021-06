Euro : la France en Bleu

C'est plus fort que nous. Un jour de France-Allemagne à l'Euro, les Français font du bruit partout en France. Et ils mettent leurs plus beaux habits. "On est très très chaud pour vibrer, on est chaud pour gagner l'Euro. Ça va être incroyable", s'exprime un jeune homme. Reste à trouver une place en terrasse ce mardi soir dans les rues parisiennes déjà remplies. Bandeau tricolore, maillot... Chacun supporte les Bleus à sa façon.