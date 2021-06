Euro : la France vibre pour les Bleus

Toute la France est prête à retrouver ses Bleus, prête à vibrer pour ce choc au sommet. Pour ne pas manquer l'évènement, certains sont arrivés très tôt en terrasse à Paris. "On essaie de trouver une place avant tout le monde pour être bien placé pour voir le match", confie un jeune homme. "On nous a dit, à 19h c'est déjà bondé. Donc on va essayer de ramener nos potes le plus vite possible. Et on espère qu'on va gagner surtout", s'exprime un jeune couple.