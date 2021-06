Euro : la gueule de bois des Français

Il y a des matins où rien ne va. Au Conquet (Finistère), "c’est un peu la gueule de bois, la consternation", comme le dit une habitante. Sur une terrasse, les mines sont dépitées. "On est tous un peu courbaturés et fort fort déçus", affirme l’un des clients. Dans le bar non plus, l’humeur n’est pas au beau fixe. Au terme d’un match haletant, entre espoir et coup dur, Maxence est encore bien remué ce mardi matin. "C’était l’ascension émotionnelle, mais pas dans le bon sens", confie-t-il.