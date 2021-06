Euro : le parcours du combattant des supporters français pour se rendre à Bucarest

Avant cela, il y a eu les galères. Le voyage vers Bucarest a été un vrai casse-tête logistique. Ces supporters ont l'habitude de partir vers Toulouse, mais cette fois-ci, c'était impossible. "Pour des vols directs, ça n'existe pas. Ce sont des vols qui mettent 15 heures avant de venir en Roumanie. Du coup, on a trouvé Barcelone. On a fait 5 heures de route, dormi là-bas, et on a pris l'avion à Barcelone ce matin à 10 heures", raconte un supporter des Bleus.