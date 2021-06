Euro : les Français prêts à entrer en jeu !

C'est une façon de mettre encore un peu plus de piquant à l'approche d'une compétition. Comme plus de 900.000 autres utilisateurs, ces collègues font des pronostics pour chaque match de l'Euro sur l'application MonPetitProno. "Je trouve ça très drôle, on s'amuse. Je ne suis pas forcément fan de foot, mais là du coup, j'y prends goût", nous raconte celle qui a découvert le frisson des paris entre collègues. Tous louent "l'émulation" et "la bonne ambiance" qu'une pique ou deux ne vient pas contrarier.