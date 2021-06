Euro : les supporters français fin prêts au stade de Budapest

Des milliers de supporters français ensemble devant un stade, cela fait un an et demi qu'on n'avait pas vu une telle image. Les portes du stade viennent à peine d'ouvrir et les premiers supporters qui entrent n'y croient toujours pas. Tous sont impatients : "les billets, on les a depuis un an déjà, et enfin être là, ça fait plaisir", "se retrouver dans un stade plein ça va être incroyable".