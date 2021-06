Euro : les supporters prêts à soutenir les Bleus

On souhaite aux Bleus un peu plus de réussite. Alexi et ses copains ont une excuse : ce samedi matin, ils ont un peu la tête ailleurs. "Quand on faisait le match, c'est comme si on faisait France-Hongrie. Sauf que là, c'est un petit terrain donc les buts, ils défilent vite", lance le petit garçon. Les jeunes de l'école de foot de Medon sont toutefois confiants mais exigeants. A côté, les grands ont déjà le programme de l'Euro en tête.