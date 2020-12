Fermeture des salles de sport : un défi de taille pour le sportif de haut niveau Loïc Giorgi

Son entreprise, qui fait travailler trois personnes, risque la faillite. Celle-ci a fermé pendant six mois et à l'heure des comptes, les dépenses s'accumulent. Malgré les aides de l'Etat, il a déjà perdu 56 000 euros cette année. Mais pas question de baisser les bras pour celui qui a multiplié les performances de haut niveau. Acrobate au Cirque du Soleil, finaliste de Ninja Warrior et champion du monde de Chase Tag sont autant d'expériences qui ont forgé son caractère. "On est dans une situation tellement difficile que sans tous ces acquis psychologiques, j'aurais pu craquer sûrement", affirme-t-il.