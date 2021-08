Florent Manaudou décroche une troisième médaille olympique

Florent s'est fait un prénom. Le cadet de la famille Manaudou remporte tout avant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Quadruple champion d'Europe, triple champion du monde, il semble intouchable. Sa médaille d'argent au Brésil est une désillusion. Fatigué d'enchaîner les longueurs des bassins, il change de discipline et devient joueur de handball. Mais sa passion de gagner est plus forte. Il replonge au printemps 2019 plus apaisé et épanoui.