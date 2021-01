Foot : les finances des clubs mises à mal

Dunkerque est monté en Ligue 2 cette année après 24 ans en amateur. Cependant, les supporteurs sont très malheureux. Pour cause, ils ne peuvent plus assister aux matchs. Mardi dernier, lors de sa rencontre avec Amiens en Coupe de France, l'ambiance du stade était sinistre. Les rangées étaient vides, il n'y avait personne, la billetterie était à zéro et il n'y avait pas de vente de sandwich ou de boisson. Alors dans les bureaux, on commence à faire les comptes, qui ne sont pas toujours très bons. Il faut savoir que le club est aussi une entreprise qui fait travailler 70 salariés.