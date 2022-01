CAN : le fin de Mali-Tunisie sifflé trop tôt, provoquant une fin de match lunaire

Le match Mali-Tunisie (1-0) de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a terminé dans une ambiance chaotique, avec un coup de sifflet final prématuré qui a suscité mercredi la colère des Tunisiens et un retour des Maliens sur le terrain où leurs adversaires ne sont jamais revenus. L'arbitre zambien Janny Sikazwe avait déjà une première fois arrêté le match à la 85e minute, apparemment une erreur, qui avait rendu fou de rage le banc tunisien.

Environ une demi-heure plus tard, le match a semblé devoir reprendre. Les Maliens sont revenus sur le terrain pour disputer les ultimes secondes du temps réglementaire et un éventuel temps additionnel. Mais les joueurs tunisiens "étaient dans le bain de glace pendant 35 minutes" et on "nous demande de revenir", a protesté le coach tunisien.

En fin d'après-midi, la Confédération africaine de football (CAF) n'avait pas réagi, annonçant seulement le décalage de trois-quart d'heure du coup d'envoi du match suivant, Mauritanie-Gambie, prévu sur le même terrain.