Après Angleterre-Allemagne : Harry Kane, buteur ressuscité

LIBÉRATION - Muet et critiqué pour son début d'Euro, Harry Kane a retrouvé le chemin des filets contre l'Allemagne (2-0), mardi 29 juin, en huitièmes de finale. Enfin le déclic pour le "Captain England" ?

Les grands attaquants ne meurent jamais. "Un buteur guette toujours ses chances. C'est souvent lui qui touche le moins le ballon, mais quand tout va bien, c'est lui qui a la plus grande photo dans le journal", avait averti Thomas Müller, lundi 28 juin, à la veille du choc Angleterre-Allemagne en huitièmes de finale de l'Euro. Le Munichois, muet lors des trois matchs de poules de la Mannschaft, compatissait alors avec Harry Kane, dont l'incapacité à faire trembler les filets a fait grand bruit outre-Manche. Le rendement famélique de l'attaquant des Three Lions, pourtant brillant à la Coupe du monde 2018, où il avait terminé "Soulier d'or" (6 buts), lui a valu de concentrer l'ensemble des critiques de la presse et des fans anglais. Aligné à chaque fois, contre la Croatie (1-0), l'Écosse (0-0) et la République tchèque (1-0), "Hurrikane" (un jeu de mots avec ouragan) était apparu léthargique et sans rythme. Loin, très loin, du joueur prolifique qu'il est à Tottenham (23 buts et 11 passes décisives en 35 matchs cette saison). Avant l'Allemagne, des voix s'étaient élevées pour demander à Gareth Southgate de ne pas titulariser le numéro 9 et capitaine, auteur jusque-là de cinq frappes dans le tournoi, dont une seule cadrée. Soutien indéfectible du "Captain England", l'autre surnom de Kane, le sélectionneur anglais avait fait fi de cette requête. Il a bien fait.

Reconduit à la pointe de l'attaque des Three Lions, le meilleur buteur et passeur de Premier League a cru mettre fin à sa disette juste avant la pause (45e+1). S'étant fait discret (10 ballons touchés en première période), il s'est retrouvé esseulé dans les six mètres allemands, sur une percée de Raheem Sterling, contré par la défense. Le Londonien s'est finalement heurté au sauvetage héroïque de Mats Hummels, revenu en catastrophe, qui s'est jeté dans ses pieds pour l'empêcher de conclure à bout portant.

On se disait alors qu'Harry Kane était destiné, une fois encore, à traîner son spleen sur la pelouse de Wembley. Finalement, c'est au moment où on ne l'attendait plus qu'il a frappé. "Un buteur qui attend son heure est toujours particulièrement dangereux. Il sera motivé au dernier degré. Il est extrêmement dangereux dans la surface", avait mis en garde Manuel Neuer, le capitaine et gardien de la Mannschaft.

Il est fait pour les grandes occasions - Declan Rice, milieu de l'équipe d'Angleterre

Invisible jusqu'à la 86e minute, "Hurrikane" a justement retrouvé son sens du but sur son unique tentative. Il a scellé le triomphe anglais (2-0), sur un centre piqué de Jack Grealish, qu'il a propulsé d'une tête plongeante rageuse pour définitivement enterrer les derniers espoirs de l'Allemagne. Un but libérateur d'autant plus important que l'Allemagne poussait à 1-0, et que Müller venait de rater l'immanquable (81e). "Harry Kane est fait pour les grandes occasions", a affirmé son coéquipier Declan Rice après la rencontre. Qualifiée pour les quarts de finale, face à l'Ukraine, samedi 3 juillet, et avec un buteur ressuscité, l'Angleterre peut nourrir ses rêves de titre, elle qui court après un trophée majeur depuis le Mondial 1966. Suivez toute l'actualité de l'Euro sur notre live permanent.

