VIDÉO - Portugal-France : Cristiano Ronaldo égale le record de buts de l'Iranien Ali Daei en sélection

Au-dessus de lui, il n'y a plus personne. En inscrivant ses 108e et 109e buts pour sa 178e sélection, contre la France (2-2), mercredi 23 juin, Cristiano Ronaldo a égalé le record de buts en équipe nationale établi par l'Iranien Ali Daei au tournant des années 2000. Dans la Puskas Arena de Budapest, devant 60.000 personnes, le capitaine de Seleção das Quinas a écrit une nouvelle ligne de sa légende.

"Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un seul but de battre le record de buts internationaux", a réagi Ali Daei sur Instagram. "Je suis honoré que Ronaldo soit le détenteur de cet accomplissement remarquable - c'est un grand champion et un humaniste attentionné qui inspire les gens et influe sur eux à travers le monde." Conscient que cela arriverait un jour, l'Iranien avait assuré, à l'agence Khabar Online en 2018, qu'il serait "ravi" si le Portugais, "l'un des trois" grands footballeurs, avec Lionel Messi et Diego Maradona, le dépassait. "Les records sont faits pour être battus", affirmait le buteur iranien.

Pour établir son record de buts, l'attaquant passé par le Bayern Munich et le Hertha Berlin avait réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matchs les plus prolifiques de l'histoire des qualifications à une Coupe du monde : 17-0 en 2000.