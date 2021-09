Violences entre supporters de Ligue 1 : les incidents se multiplient

Depuis le début de saison, la Ligue 1 connaît une succession d'incidents entre supporters qui assombrit le retour dans les stades du public après un an de huis clos, total ou partiel, lié à la pandémie de Covid-19. Mercredi, plusieurs dizaines de supporters marseillais sont sortis du parcage visiteurs et ont détruit du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre, après le match nul 0-0 à Angers. Ce jeudi matin, un supporter a du mal à accepter la situation. "Je n'ai jamais vu ça à Angers, il y a des spectateurs et des supporters, mais qui sont cools. Il n'y a jamais de chamaillerie comme ça", se désole-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Les incidents ont duré quelques minutes, puis les stadiers sont parvenus à raccompagner chaque groupe dans sa tribune. "Il y a eu une provocation de la part de la tribune angevine, avec des doigts d'honneur et des pétards qui ont été envoyés du côté angevin vers les Marseillais. Les Marseillais ont répondu, c'est un schéma classique et stupide, d'un côté et de l'autre. Je n'accuse personne", a expliqué à la presse Jacques Cardoze, responsable de la communication de l'OM. Au stade Raymond Kopa, le parcage visiteurs est situé dans la même tribune que les Ultras angevins, et les noms d'oiseaux entre les deux groupes sont fréquents. Des incidents "totalement inacceptables", a estimé jeudi le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, appelant à être "ferme".