Formule 1 : effervescence avant le Grand Prix au Castellet

C'est comme Noël en juin : les Formules 1 en plus et la neige en moins. Ce vendredi matin dans la garrigue, les premières centaines de spectateurs sont arrivés avec leurs billets. "Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Au bout d'un an et demi, on peut revenir voir le spectacle", se réjouit l'un d'entre eux. Sur le circuit, il y a trois bulles sanitaires hermétiques de 5 000 personnes chacune et des tribunes forcément clairsemées. Apercevoir les pilotes, eux aussi isolés, va être compliqué.