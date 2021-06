France-Suisse : le point sur l'ambiance à l’approche du coup d’envoi

Ce lundi 28 juin 2021, le stade de Bucarest accueillera 25 000 personnes pour cette rencontre opposant la France et la Suisse. C'est la première fois qu'il y aura autant de monde dans cette arène depuis le début de l'Euro. Et pour cause, la jauge a été relevée. Il a fallu satisfaire toutes les demandes pour ce match. Environ 1 700 Français seront présents dans les tribunes. Et toujours selon notre journaliste, ceux qui sont déjà présents font déjà beaucoup de bruit.